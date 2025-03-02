Песков предупредил о долгом пути к восстановлению отношений РФ и США

Двусторонним отношениям РФ и США за последние несколько лет был нанесен огромный ущерб, поэтому их восстановление займет много времени. Об этом во время интервью, запись которого появилась в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что в настоящее время Москва и Вашингтон действительно предпринимают попытки наладить диалог и нормализовать отношения друг с другом.

«Предстоит долгий путь, потому что нанесен огромный ущерб всему комплексу двусторонних отношений», — подчеркнул представитель Кремля.

В то же время пресс-секретарь выразил уверенность, что уже сейчас РФ и США следует очертить круг возможных направлений сотрудничества в сфере экономики. Но, по его словам, быстрых результатов в этой области пока ждать не стоит.

«Мы с вами слышали от нескольких представителей американской администрации, что сначала — урегулирование вокруг Украины, потом — экономика», — добавил Песков.

27 февраля представители Москвы и Вашингтона провели переговоры в турецком городе Стамбуле. Встреча длилась около 6,5 часа и была посвящена обсуждению вопросов, связанных с возобновлением работы российских и американских посольств в РФ и США. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что с удовольствием бы провел очную встречу со своим американским коллегой. Но, по словам главы государства, соответствующие переговоры должны быть подготовлены.

Ранее Путин рассказал о переговорах с США по украинскому конфликту.