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Британский аналитик допустил намерение Зеленского устроить конфликт с Трампом

Меркурис: Зеленский по прибытии в Белый дом планировал спровоцировать конфликт
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Brian Snyder/Reuters

Британский аналитик Александр Меркурис заявил на своем YouTube-канале, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с Дональдом Трампом с намерением спровоцировать конфликт.

По его мнению, спор начался за закрытыми дверями, однако украинский лидер якобы решил продолжить его перед камерами. Как утверждает эксперт, об этом говорят факты, опровергая заявления европейских СМИ о попавшем в ловушку Зеленском.

По его мнению, спор начался за закрытыми дверями, но украинский лидер решил продолжить его на публике. Эксперт утверждает, что факты свидетельствуют об этом, опровергая сообщения европейских СМИ о ловушке, в которой оказался Зеленский.

Переговоры американского и украинского лидеров в Вашингтоне 28 февраля закончились ссорой: глава США упрекнул коллегу в неуважении и отсутствии благодарности и раскритиковал его за отказ от прекращения огня, заявив, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». После ссоры Зеленского попросили покинуть Белый дом, отменив пресс-конференцию и подписание сделки по редкоземельным металлам.

1 марта президент Финляндии Александер Стубб заявил, что президент РФ Владимир Путин оказался единственным победителем переговоров Трампа и Зеленского.

В конце января Путин заявил, что его отношения с Трампом всегда носили деловой и прагматичный характер. Глава государства согласился с Трампом, отметив, что если бы тот вновь был избран президентом США в 2020 году, то можно было бы предотвратить кризис на Украине.

Ранее в США спрогнозировали последствия скандала в Белом доме.

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Ссора Трампа и Зеленского
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