Риттер назвал поворотной точкой в отношениях США и Европы скандал в Белом доме

Перепалка украинского лидера Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме станет причиной изменения отношений не только Вашингтона и Киева, но и Европы. Об этом сообщил бывший американский разведчик Скотт Риттер в социальной сети X (бывший Twitter).

«Европа нам больше не нужна <…> У нас новый друг — Россия», — отметил он.

Риттер подчеркнул, что у Москвы есть «серьезный подход, глубина», а также ресурсы и сильная армия. Аналитик не исключил, что события в Белом доме были не просто «ловушкой для Зеленского», но и «ловушкой для Европы».

Накануне в Вашингтоне произошла ссора между Зеленским и Трампом. Центральной темой стали перспективы мирного разрешения конфликта на Украине. Глава Белого дома обвинил президента Украины в безответственном подходе, заявив, что его действия подвергают риску жизни миллионов людей, а также угрожают эскалацией до уровня третьей мировой войны.

Украинский политик категорически отверг возможность дипломатического урегулирования конфликта с Россией, ссылаясь на якобы неэффективность прошлых попыток, включая различные договоренности и энергетические соглашения.

До этого российский президент Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. Вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, подчеркнул Путин, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее Путин заявил, что Европа не может ничего требовать от России.