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Журналист Карлсон призвал расследовать преступления Зеленского

Такер Карлсон призвал расследовать преступления Зеленского
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Nathan Howard/Reuters

Американский журналист Такер Карлсон призвал расследовать преступления Владимира Зеленского, которого накануне в Белом доме отчитал президент США Дональд Трамп. Об этом он написал в соцсети Х.

«За последние три года при молчаливой поддержке западных покровителей украинское правительство совершило примечательное количество серьезных преступлений», — написал Карлсон.

Кроме того, Карлсон обвинил Киев в политических убийствах, «включая попытки убийств американских журналистов и главы европейского государства». Журналист среди прочих обвинений указал на отсутствие информации о том, что украинцы сделали с патогенами из американских биолабораторий на Украине.

«Все это правда и когда-нибудь всплывет наружу. Лучше начать обвинять Зеленского прямо сейчас», — заключил журналист.

Также журналист обвинил Украину в том, что киевские власти продавали на черном рынке американское оружие в больших количествах, получая одну пятую часть от его цены. Впоследствии это оружие, по мнению Карлсона, попало в руки палестинского движения ХАМАС, контролирующих Сирию сил и мексиканских наркокартелей.

До этого депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Зеленского будут судить в США по обвинению в убийстве американского журналиста Гонсало Лиры.

20 февраля американский предприниматель Илон Маск заявил, что Зеленский «убил» Гонсало Лиру. А через несколько дней миллиардер написал, что Украине «не стоило убивать» американского блогера.

Ранее в России рассказали, что ждет Зеленского после СВО.

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