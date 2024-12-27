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В России рассказали, что ждет Зеленского после СВО

Аналитик Гагин: Зеленского после СВО ждет суд, но до него он может не дожить
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Johanna Geron/Reuters

Украинского лидера Владимира Зеленского ожидает суд на фоне хищения нынешним руководством Украины западных денег, однако до этого суда Зеленский может не дожить. Такую оценку развития ситуации в политических кругах страны дал военный эксперт Ян Гагин в беседе с РИА Новости.

«Я не думаю, что этот человек доживет до суда в такой ситуации, в этих условиях», — подчеркнул он.

По словам Гагина, после окончания СВО на Украине «придет прокуратура», которая установит факты хищения средств, выделенных Киеву Западом. Как отметил эксперт, не исключено, что расхищение этих средств было совместным с руководством западных стран.

До этого сообщалось, что США на фоне коррупционных скандалов на Украине намерены начать проверки того, как Киев использовал выделенную американцами помощь.

По словам американского политика Стивена Мура, члены республиканской партии могут прекратить предоставлять помощь Украине, если Киев не сможет предоставить всю информацию о выделенных деньгах «вплоть до доллара».

Ранее на Украине заявили, что Зеленский нарочно ведет Украину к катастрофе.

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