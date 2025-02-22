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На Украине заявили, что Зеленского отправят под суд

Депутат Дмитрук: Зеленского отправят под суд за смерть журналиста из США
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Yves Herman/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский может столкнуться с судебным процессом в США по обвинению в убийстве американского журналиста Гонсало Лиры. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

«Уже несколько раз Маск напоминает о том, что Зеленский убил американского журналиста. Это означает, что Володя будет отвечать перед судом США», — написал он.

В свою очередь американский бизнесмен Илон Маск также заявил, что украинскому президенту «не стоило убивать» американского блогера.

Гонсало Лира родился в Бербанке, штат Калифорния, в 1968 году. Имея двойное гражданство США и Чили, он проживал в Харькове. Как блогер, он активно освещал военные действия России на территории Украины и высказывал критику в адрес президента Владимира Зеленского. Лиру задержали за якобы оправдание российской агрессии.

Сначала его арестовали, потом отпустили под домашний арест. Лира пытался сбежать в Венгрию, но его задержали. Позже он скончался от пневмонии в СИЗО.

Ранее в России рассказали, что ждет Зеленского после СВО.

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