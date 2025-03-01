Советник Трампа рассказал о слезах команды Зеленского

Советник Трампа Уолтц: команда Зеленского была в слезах после перепалки

Члены команды президента Украины Владимира Зеленского были в слезах, когда представители американского лидера попросили их покинуть Белый дом. Об этом рассказал советник президента США Дональда Трампа Майк Уолтц в беседе с CNN.

«Команда [Зеленского] поняла [причины отмены визита]. Его посол и советник (...) были практически в слезах, желая, чтобы [сделка] продолжалась. Но Зеленский все еще спорил [о продолжении конфликта]», — сказал он.

Уолтц добавил, что напомнил Зеленскому о новом подходе Трампа к решению военного конфликта, а также о проблемах в украинской армии. Украинскому лидеру придется пересмотреть свое отношение к переговорам, уверен советник Трампа.

Зеленский спешно покинул переговоры после перепалки с Трампом. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что украинский президент своим поведением высказывает неуважение американской стороне.

27 февраля российский лидер Владимир Путин принял участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности РФ, в ходе которого оценил первые контакты с новой администрацией США. Как он сказал, возобновление диалога между Москвой и Вашингтоном «вселяет определенные надежды».

Ранее в Сербии оценили скандальные переговоры Зеленского и Трампа.