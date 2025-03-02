Депутат Рады предрек крах Зеленского и Украины после ссоры с Трампом

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил в своем Telegram-канале, что президент Украины Владимир Зеленский после неудачи в Вашингтоне не только сам потерпит крах, но и потянет за собой всю страну.

Он подчеркнул, что до Зеленского никто, включая бывшего президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина, не позволял себе открыто «посылать» Трампа. Дубинский добавил, что любой здравомыслящий политик постарался бы извиниться перед президентом США, но в этой ситуации этого не случится.

«Поэтому будет попытка сыграть репризу «врагу не сдается наш гордый Варяг», пойти на дно и — важно — утащить всех за собой! Поэтому, если украинцы и прежде всего окружение Зе не очнутся — наша страна рискует завершить свое существование в этом году!» — написал депутат.

Переговоры американского и украинского лидеров в Вашингтоне 28 февраля закончились ссорой: глава США упрекнул коллегу в неуважении и отсутствии благодарности и раскритиковал его за отказ от прекращения огня, заявив, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». После ссоры Зеленского попросили покинуть Белый дом, отменив пресс-конференцию и подписание сделки по редкоземельным металлам. 1 марта президент Финляндии Александер Стубб заявил, что президент РФ Владимир Путин оказался единственным победителем переговоров Трампа и Зеленского.

Ранее советник Трампа рассказал о слезах команды Зеленского.