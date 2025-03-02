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Один из кандидатов в президенты Абхазии объявил себя победителем

Бадра Гунба заявил о своей победе во втором туре выборов президента Абхазии
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Томас Тхайцук/Sputnik/РИА Новости

Кандидат в президенты Абхазии Бадра Гунба заявил на встрече с представителями своего штаба о победе во втором туре выборов. Об этом сообщает ТАСС.

«Вам всем известны предварительные результаты, этот результат благодаря доверию, которое оказали нам граждане нашей страны, нашей команде, а самое главное — это результат голосования нашего народа», — сказал Гунба.

Второй тур президентских выборов прошел в Абхазии 1 марта. Избирательные участки работали с 8:00 до 20:00. На территории республики их было 152, еще два находились в российских городах Москве и Черкесске. Кандидатами на пост президента в рамках второго тура стали известный в Абхазии политик Бадра Гунба и оппозиционер Адгур Ардзинба. По итогам первого тура они набрали 46,38% и 36,92% голосов соответственно.

Вечером 1 марта группа из примерно 20 человек в масках напала на пятый избирательный участок в Абхазии и попыталась сорвать голосование на президентских выборах. В генрокуратуре республики заявили, что инцидент произошел в Цандрипшской школе около 19:30 мск. Нападавшие хотели помешать работе избирательной комиссии и повредили урну.

Позднее официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила о возбуждении уголовных дел в связи с угрозами гражданам РФ и Абхазии.

Ранее в Абхазии назвали нападение на избирательный участок политическим террором.

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