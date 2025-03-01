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СК России завел несколько уголовных дел из-за угроз гражданам РФ на выборах в Абхазии

СК возбудил уголовное дело о терроризме после нападения на участок в Абхазии
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Официальный представитель СК России Светлана Петренко в Telegram-канале ведомства заявила о возбуждении уголовных дел в связи с угрозами гражданам РФ и Абхазии.

«В ходе второго тура выборов и последующего подсчета результатов в Республике Абхазия произошли новые нападения на граждан России, имеющих также гражданство Абхазии», — сообщила Петренко.

Она отметила, что им угрожали и мешали голосовать, портя урны с бюллетенями. Представитель СК уточнила, что были возбуждены дела по нескольким статьям российского УК, в том числе по статье «Терроризм».

Один из инцидентов произошел 1 марта на избирательном участке в Цандрипшской школе около 19:30. Группа из примерно 20 вооруженных человек в масках попыталась сорвать голосование на президентских выборах. Нападавшие хотели помешать работе избирательной комиссии и повредили урну. Глава абхазской Центральной избирательной комиссии Дмитрий Маршан рассказал, что при попытке остановить нападавших правоохранительные органы отреагировали жестким образом: по злоумышленникам, которые не подчинились требования властей, полицейские открыли огонь. В результате два гражданина Абхазии, устроивших перестрелку с правоохранителями, были доставлены в медучреждения. В Абхазии назвали произошедшее политическим террором.

Ранее стало известно, кто напал на избирательный участок в Абхазии.

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Выборы в Абхазии
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