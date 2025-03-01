Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Абхазии назвали нападение на избирательный участок политическим террором

МВД Абхазии: нападение на избирательный участок стало реакцией на первые итоги

Нападение на избирательный участок в Абхазии произошло в ответ на предварительные результаты выборов и может трактоваться как акт политического терроризма. Об этом сообщил источник в МВД республики в интервью РИА Новости.

«Вооруженное нападение на избирательный участок и стрельба в сотрудников МВД — это реакция оппозиции на первые данные о поражении на выборах», — указано в сообщении.

Источник добавил, что такие действия уже можно рассматривать как политический терроризм.

Сегодня в Абхазии группа из примерно 20 человек в масках напала на пятый избирательный участок и попыталась сорвать голосование на президентских выборах. Отмечается, что инцидент произошел в Цандрипшской школе. Нападавшие хотели помешать работе избирательной комиссии и повредили урну. Они скрылись с места происшествия.

Голосование проходило с 8:00 до 20:00 по московскому времени на территории Абхазии, а также на двух участках в России — в Москве и Черкесске. По данным ЦИК, к 18:00 явка избирателей составила 60%, голосовали почти 90 тысяч человек.

Ранее Абхазия попросила у России бесплатное электричество.

Все новости на тему:
Выборы в Абхазии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами