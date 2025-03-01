В Абхазии назвали нападение на избирательный участок политическим террором

Нападение на избирательный участок в Абхазии произошло в ответ на предварительные результаты выборов и может трактоваться как акт политического терроризма. Об этом сообщил источник в МВД республики в интервью РИА Новости.

«Вооруженное нападение на избирательный участок и стрельба в сотрудников МВД — это реакция оппозиции на первые данные о поражении на выборах», — указано в сообщении.

Источник добавил, что такие действия уже можно рассматривать как политический терроризм.

Сегодня в Абхазии группа из примерно 20 человек в масках напала на пятый избирательный участок и попыталась сорвать голосование на президентских выборах. Отмечается, что инцидент произошел в Цандрипшской школе. Нападавшие хотели помешать работе избирательной комиссии и повредили урну. Они скрылись с места происшествия.

Голосование проходило с 8:00 до 20:00 по московскому времени на территории Абхазии, а также на двух участках в России — в Москве и Черкесске. По данным ЦИК, к 18:00 явка избирателей составила 60%, голосовали почти 90 тысяч человек.

Ранее Абхазия попросила у России бесплатное электричество.