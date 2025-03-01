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В Абхазии стартовал второй тур голосования на выборах президента

Второй тур голосования на президентских выборах начался в Абхазии
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Максим Блинов/РИА Новости

Второй тур голосования на президентских выборах стартовал в Абхазии. Об этом пишет РИА Новости.

Ожидается, что избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00 мск. На территории республики открылись 152 избирательных участка, еще два объекта заработали в российских городах Москве и Черкесске.

Кандидатами на пост президента в рамках второго тура стали известный в Абхазии политик Бадра Гунба и оппозиционер Адгур Ардзинба. По итогам первого тура они набрали 46,38% и 36,92% голосов соответственно.

Согласно действующему в республике законодательству, победу во втором туре выборов одержит претендент, которого поддержат большинство избирателей. При этом он должен набрать количество голосов, превышающее сумму голосов, отданных за его соперника и «против всех».

В свою очередь, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Абхазии признает выборы состоявшимися, только если в них примут участие более четверти граждан республики, обладающих соответствующим правом. По данным агентства, всего в основной список избирателей включили 134 тыс. жителей.

Первый тур голосования на президентских выборах в Абхазии состоялся 15 февраля. В рамках электорального процесса гражданам предстоит избрать не только главу республики, но и вице-президента.

Ранее в Абхазии решили усилить контрольно на границе с РФ на фоне президентских выборов.

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