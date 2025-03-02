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Британия впервые предоставила Украине кредит за счет доходов от замороженных активов РФ

Зеленский: заключена кредитная сделка с Британией за счет доходов от активов РФ
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Temilade Adelaja/Reuters

Владимир Зеленский заявил о подписании соглашения по кредитной сделке с Великобританией, уточнив, что средства поступят за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

«Ссуда для усиления нашей обороноспособности, которая будет погашена за счет доходов, полученных от замороженных российских активов. Деньги пойдут на производство вооружения на Украине», — написал Зеленский.

Незадолго до этого украинский телеканал ТСН сообщил, что Киев и Лондон заключили соглашение о займе на $3,2 млрд. Глава минфина Украины Сергей Марченко сообщил в субботу о подписании соглашения с Великобританией о предоставлении £2,26 млрд на военные нужды Киева.

До начала переговоров за закрытыми дверями премьер-министр Великобритании Кир Стармер лично встретил и обнял Зеленского в Лондоне. Глава британского правительства пообещал поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

Визит Зеленского в Лондон состоялся на следующий день после скандала на переговорах в Вашингтоне. Там украинского политика обвинили в неуважении и отсутствии благодарности за предоставленную помощь, раскритиковали за отказ от прекращения огня и попросили покинуть Белый дом, отменив пресс-конференцию, а также подписание сделки по редкоземельным металлам.

Ранее сообщалось, что Зеленский встретится с королем Великобритании.

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