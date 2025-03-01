Киев и Лондон договорились о займе на $3,2 млрд

Украина и Великобритания заключили соглашение о займе на $3,2 млрд

Киев и Лондон заключили соглашение о займе на $3,2 млрд, передает украинский телеканал «ТСН».

По его данным, встреча украинского президента Владимира Зеленского и премьер-министра Соединенного Королевства в Великобритании закончилась.

»Украина и Великобритания подписали новый заем на поддержку оборонных возможностей Украины на сумму £2,6 млрд», — говорится в посте канала Telegram.

До начала переговоров за закрытыми дверями британский премьер Кир Стармер лично встретил президента Зеленского в Лондоне и пообещал поддерживать Киев столько, сколько потребуется. На видеозаписи видно, что Стармер не просто ждет высокого гостя на пороге своей резиденции на Даунинг-стрит, 10, а идет к нему навстречу и обнимает. Премьер-министр подчеркнул, что Соединенное Королевство стремится достичь «прочного мира для Украины, основанного на суверенитете и безопасности».

Визит Зеленского в Лондон состоялся на следующий день после скандала на переговорах в Вашингтоне: лидер США упрекнул коллегу в неуважении и отсутствии благодарности и раскритиковал его за отказ от прекращения огня, заявив, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». После ссоры Зеленского попросили покинуть Белый дом, отменив пресс-конференцию и подписание сделки по редкоземельным металлам.

Ранее обозреватель «Газеты.Ru» Виталий Рюмшин объяснил, к чему приведет скандал в Вашингтоне.