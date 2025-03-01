Зеленский встретится с королем Великобритании

Президент Украины Владимир Зеленский встретится 2 марта с королем Великобритании Чарльзом. Об этом заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров, сообщает «Би-би-си».

Из заявления следует, что Зеленский начал встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в 20:15 мск, а 2 марта встретится в Лондоне с правящим монархом и группой европейских союзников Украины.

Место и детали встречи не уточняются.

Стармер лично встретил Зеленского и пообещал поддерживать Киев столько, сколько потребуется. На трансляции, которую вел Sky News, видно, что британский премьер не просто ждал высокого гостя на пороге своей резиденции на Даунинг-стрит, 10, а прошел к нему навстречу и обнял.

Стармер подчеркнул, что Соединенное Королевство стремится достичь «прочного мира для Украины, основанного на суверенитете и безопасности».

Переговоры американского и украинского президентов в Вашингтоне 28 февраля закончились ссорой: лидер США упрекнул коллегу в неуважении и отсутствии благодарности и раскритиковал его за отказ от прекращения огня, заявив, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». После ссоры Зеленского попросили покинуть Белый дом, отменив пресс-конференцию и подписание сделки по редкоземельным металлам.

Ранее страны Балтии пришли в шок после случившегося в Белом доме.