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В Бразилии предупредили о последствиях речи Зеленского для Европы

Лула да Силва: речь Зеленского в Белом доме может навредить Европе
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Adriano Machado/Reuters

Речь Владимира Зеленского на встрече в Белом доме может нанести серьезный ущерб Европе. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, передает ТАСС.

«Я не дипломат, но я верю в дипломатию. С тех пор, как она была создана, не было сцены столь гротескной, столь неуважительной, как та, что мы наблюдали в Овальном зале Белого дома», — заявил бразильский лидер.

Лула да Силва добавил, что обсудил эту встречу с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. В ходе встречи президент Бразилии отметил, что речь Зеленского нанесла ущерб Евросоюзу. Бразильский лидер указал на существование вероятности, что Европа после поведения украинского политика в Белом доме будет нести ответственность за восстановление Украины и за сохранение НАТО.

Переговоры США и Украины в Вашингтоне 28 февраля закончились ссорой: Зеленского упрекнули в неуважении и отсутствии благодарности и раскритиковал его за отказ от прекращения огня, заявив, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». После ссоры Зеленского попросили покинуть Белый дом, отменив пресс-конференцию и подписание сделки по редкоземельным металлам.

Ранее сообщалось, чем обернется для ВСУ скандал в Вашингтоне.

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