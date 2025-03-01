Вулин: встреча Зеленского с Трампом показала, как тяжело быть слугой в политике

Переговоры президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Дональда Трампа показали, как тяжело быть «слугой» в политике. Об этом заявил заместитель главы правительства Сербии Александр Вулин, передает РИА Новости.

«Президент США ясно сказал, что Украина с союзниками несут ответственность за начало войны и ее продолжение. Грустно, что президент США и президент РФ хотят мира, а президент Украины хочет войны до последнего украинца. Зеленский был унижен не тем, что его оскорбил господин, но тем, что он это сделал перед всем миром», — сказал замглавы правительства.

Вулин добавил, что действия Трампа в отношении Зеленского должны стать примером для сербов, служащих другим странам против собственной страны.

Президенты США и Украины публично повздорили во время встречи в Вашингтоне. Ожидалось, что главы государств заключат сделку по редкоземельным металлам. Однако во время брифинга американский лидер упрекнул украинского коллегу в неуважении к США, заявив, что Украина находится «в большой беде» и без американской военной техники конфликт закончился бы за две недели.

25 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что украинский лидер откладывает начало мирных переговоров, так как не хочет потерять свой пост. Он пояснил, что соответствующий диалог может привести к отмене военного положения на Украине, в случае чего местные власти будут вынуждены организовать выборы.

Ранее Захарова сравнила Зеленского с героем известной сказки.