Захарова сравнила Зеленского с героем известной сказки

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сравнила украинского лидера Владимира Зеленского, поссорившегося с президентом США Дональдом Трампом, с «голым королем» из сказки датского писателя Ханса Кристиана Андерсена. Дипломат прокомментировала ситуацию в ходе интервью для телеканала «Звезда».

По ее словам, сорвавшиеся переговоры Зеленского и Трампа в Белом доме стали воплощением известной сказки «Новое платье короля».

«На самом деле великий писатель изобразил то, что часто бывает с людьми, когда они, с одной стороны, видят реальность, а с другой — по каким-то причинам боятся об этом говорить», — отметила Захарова.

Как сказала дипломат, в ходе встречи украинский лидер показал свое истинное лицо. По этой причине она назвала его «голым королем».

Похожее заявление до этого сделал член комитета Государственной думы РФ по международным делам Дмитрий Белик. Парламентарий также назвал Зеленского «голым королем» и подчеркнул, что он устроил истерику во время переговоров с Трампом.

Очная встреча американского и украинского лидеров состоялась 28 февраля в Белом доме. Переговоры завершились словесной перепалкой между главами двух государств, в ходе которой президент США упрекнул зарубежного коллегу в отказе от прекращения огня и неуважительном отношении к его стране. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

25 февраля президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что украинский лидер откладывает начало мирных переговоров, так как не хочет потерять свой пост. Он пояснил, что соответствующий диалог может привести к отмене военного положения на Украине, в случае чего местные власти будут вынуждены организовать выборы.

Ранее российский лидер охарактеризовал текущие отношения Москвы и Вашингтона.