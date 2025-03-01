Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Захарова сравнила Зеленского с героем известной сказки

Захарова назвала Зеленского голым королем из сказки датского писателя Андерсена
close
Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сравнила украинского лидера Владимира Зеленского, поссорившегося с президентом США Дональдом Трампом, с «голым королем» из сказки датского писателя Ханса Кристиана Андерсена. Дипломат прокомментировала ситуацию в ходе интервью для телеканала «Звезда».

По ее словам, сорвавшиеся переговоры Зеленского и Трампа в Белом доме стали воплощением известной сказки «Новое платье короля».

«На самом деле великий писатель изобразил то, что часто бывает с людьми, когда они, с одной стороны, видят реальность, а с другой — по каким-то причинам боятся об этом говорить», — отметила Захарова.

Как сказала дипломат, в ходе встречи украинский лидер показал свое истинное лицо. По этой причине она назвала его «голым королем».

Похожее заявление до этого сделал член комитета Государственной думы РФ по международным делам Дмитрий Белик. Парламентарий также назвал Зеленского «голым королем» и подчеркнул, что он устроил истерику во время переговоров с Трампом.

Очная встреча американского и украинского лидеров состоялась 28 февраля в Белом доме. Переговоры завершились словесной перепалкой между главами двух государств, в ходе которой президент США упрекнул зарубежного коллегу в отказе от прекращения огня и неуважительном отношении к его стране. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

25 февраля президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что украинский лидер откладывает начало мирных переговоров, так как не хочет потерять свой пост. Он пояснил, что соответствующий диалог может привести к отмене военного положения на Украине, в случае чего местные власти будут вынуждены организовать выборы.

Ранее российский лидер охарактеризовал текущие отношения Москвы и Вашингтона.

Все новости на тему:
Ссора Трампа и Зеленского
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами