В Белом доме рассказали о меню обеда для делегации Украины во главе с Зеленским

Замглавы аппарата Белого дома Дэн Скавино в соцсети X рассказал, из каких блюд состоял обед, на котором должна была присутствовать делегация Украины во главе с Владимиром Зеленским.

Согласно публикации, ее членам должны были подать зеленый салат с помидорами, капустой и спаржей. В качестве основного блюда для гостей приготовили курицу, запеченную с розмарином, а на десерт — крем-брюле, ассорти из ягод и цитрусовое печенье.

«Обед с президентом Трампом и его прекрасной командой состоялся сегодня днем. В 13:30 (21:30 мск) президент Трамп пригласил еще несколько членов команды из-за наличия свободных мест», — написал Скавино.

Переговоры американского и украинского президентов в Вашингтоне 28 февраля закончились ссорой: лидер США упрекнул коллегу в неуважении и отсутствии благодарности и раскритиковал его за отказ от прекращения огня, заявив, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». После ссоры Зеленского попросили покинуть Белый дом, отменив пресс-конференцию и подписание сделки по редкоземельным металлам. 1 марта президент Финляндии Александер Стубб заявил, что президент РФ Владимир Путин оказался единственным победителем переговоров Трампа и Зеленского.

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