Политолог назвал причину перепалки между Трампом и Зеленским

Политолог Рар: у Трампа и Зеленского были причины для перепалки в Белом доме

Президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский имели свои причины для начала перепалки в Белом доме. Об этом заявил политолог Александр Рар в своем Telegram-канале.

«Перепалка между Трампом и Зеленским случилась, говорят, из-за неуправляемых эмоций с обоих сторон. Трампу для личного успеха нужен мир на Украине, Зеленскому — позарез продолжение войны», — написал он.

Оба лидера не могли остановиться и стояли на своем. При этом каждый своими действиями смог добиться определенных целей. Так, Трамп «избавился от назойливого Зеленского». А украинский лидер изолировал США от Европы, уверен Рар.

Переговоры американского и украинского президентов в Вашингтоне 28 февраля закончились ссорой: лидер США упрекнул коллегу в неуважении и отсутствии благодарности и раскритиковал его за отказ от прекращения огня, заявив, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт».

Позже президент РФ Владимир Путина заявил, что Зеленский уклоняется от переговоров по достижению мира, так как не хочет лишиться своего поста.

Ранее Путин заявил, что России выгоден Зеленский у власти.