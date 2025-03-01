Украинский депутат обратился к СБУ после срыва переговоров Зеленского и Трампа

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, который в настоящее время находится под стражей по обвинению в государственной измене, призвал украинские силовые структуры «сохранять рассудок» на фоне ссоры президента страны Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа. Пост с соответствующим содержанием появился в Telegram-канале парламентария.

Он предупредил, что из-за срыва переговоров Зеленский может организовать провокации и искусственно раздуть новые кризисы. По мнению законодателя, глава государства способен пойти на такой шаг ради сохранения власти.

На этом фоне Дубинский обратился к представителям Службы безопасности Украины (СБУ) и Генерального штаба армии страны. Также его заявление было адресовано всем украинским военнослужащим и сотрудникам специальных служб.

«Сохраняйте рассудок. Не позволяйте втянуть себя в грязные игры ради политического выживания отдельных персон», — написал парламентарий.

Он выразил уверенность, что из-за ссоры с американским лидером Зеленский лишился международной поддержки.

Переговоры президентов Украины и США состоялись 28 февраля в Белом доме и завершились их словесной перепалкой. Во время встречи Зеленский пытался убедить Трампа в необходимости предоставить его стране гарантии безопасности, при этом американский лидер раскритиковал зарубежного коллегу за отказ от прекращения огня. В связи с этим Киев и Вашингтон отменили подписание договора по добыче редкоземельных металлов, которое должно было стать ключевой темой обсуждения.

За несколько дней до этого президент РФ Владимир Путин заявил, что украинский лидер не хочет потерять свой пост. По этой причине Зеленский откладывает начало мирных переговоров, подчеркнул он.

Ранее Путина назвали единственным победителем переговоров Трампа и Зеленского в Белом доме.