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Захарова заявила, что Зеленский выстроил тоталитарное государство на Украине

Захарова: Зеленский выстроил тоталитарное государство на Украине
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Brian Snyder/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский выстроил в стране тоталитарное государство, уничтожил всю оппозицию. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Этот ни чем не гнушающийся циник одержим лишь сохранением узурпированной им власти. Ради этого он уничтожил оппозицию, выстроил тоталитарное государство, безжалостно посылает на смерть миллионы сограждан», — сказала она.

Таким образом Захарова прокомментировала поездку Зеленского в США, где он провел переговоры с американским лидером Дональдом Трампом.

28 февраля Зеленский и Трамп провели переговоры в Белом доме, которые завершились их словесной перепалкой. В частности, президент США упрекнул зарубежного коллегу в отказе от прекращения огня и неподобающем отношении к его стране.

Недавно пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что американская администрация надеется на скорые встречи президентов Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Ранее Путин назвал причину отказа Зеленского от мирных переговоров.

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