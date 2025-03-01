Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий указал на лицемерие лидеров стран Евросоюза, которые один за другим начали выражать поддержку Владимиру Зеленскому после перепалки с Дональдом Трампом, поскольку за три года конфликта они могли бы помочь реальными делами. Публикация появилась на его странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Три года войны показали, что ошибки, допущенные Европой, до сих пор не исправлены. Вчерашнее «выступление в Twitter» с выражением поддержки со стороны европейских лидеров — чисто символический жест. Если Европа действительно хочет помочь, лидерам ЕС следует сегодня объявить, сколько они предоставят на следующей неделе: денег, боеприпасов и военной техники», — написал Моравецкий.

28 февраля Зеленский на встрече с Трампом в Белом доме, на которой присутствовал Вэнс, заявил, что с РФ нельзя договариваться дипломатически. В ответ на это Вэнс указал, что США понимают, что нужно делать. Украинский лидер отметил, что Вэнс еще не был на Украине и не понимает уровня проблем. В ответ вице-президент призвал его проявлять больше уважения к стране, которая помогает украинским гражданам.

При этом Трамп обвинил Зеленского в безответственном подходе, заявив, что его действия подвергают риску жизни миллионов людей, а также угрожают эскалацией до уровня третьей мировой войны.

В свою очередь, российский президент Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. Вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, подчеркнул Путин, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее в США рассказали о провале попытки Зеленского выставить себя «крутым парнем».