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В США заявили об изначальном настрое Зеленского на перепалку с Трампом

Министр финансов США Бессент: Зеленский был настроен на перепалку с Трампом
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Brian Snyder/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский изначально был настроен вступить в перепалку с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом в эфире Fox News заявил министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент.

По словам Бессента, Зеленский не ожидал столь жесткой реакции на свои слова.

Министр также отверг домыслы о том, что Трамп и вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс подстроили скандал, чтобы подорвать позиции украинского лидера. Жесткого разговора хотел именно Зеленский, указал он.

Глава минфина США подчеркнул, что был шокирован поведением президента Украины.

28 февраля Зеленский на встрече с Трампом в Белом доме, на которой присутствовал Вэнс, заявил, что с РФ нельзя договариваться дипломатически. В ответ на это Вэнс указал, что США понимают, что нужно делать. Украинский лидер отметил, что Вэнс еще не был в Украине и не понимает уровня проблем. В ответ вице-президент призвал его проявлять больше уважения к стране, которая помогает украинским гражданам.

При этом Трамп обвинил Зеленского в безответственном подходе, заявив, что его действия подвергают риску жизни миллионов людей, а также угрожают эскалацией до уровня третьей мировой войны.

В свою очередь, российский президент Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. Вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, подчеркнул Путин, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее в Госдуме заявили, что Трамп «пустил кровь» Зеленскому.

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