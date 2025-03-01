В Европе призвали «показать зубы» США

Европа должна «показать зубы» и стать независимой от США. Об этом заявила глава комитета по обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, комментируя скандал с участием президентов США и Украины в Белом доме, передает газета Zeit.

Она отметила, что страны Европы должны заключать договоры с Украиной, наметить пути развития экономики и переосмыслить собственную роль в мире.

Штрак-Циммерманн добавила, что европейский инвестиционный банк может выпустить облигации, чтобы у Европы появилась возможность инвестировать в добычу редкоземельных металлов и заработать «миллиарды», которые пошли бы «на пользу» Украине.

Президенты США и Украины публично повздорили во время встречи в Вашингтоне. Ожидалось, что главы государств заключат сделку по редкоземельным металлам. Однако во время брифинга американский лидер упрекнул украинского коллегу в неуважении к США, заявив, что Украина находится «в большой беде» и без американской военной техники конфликт закончился бы за две недели.

До этого российский президент Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. Вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, подчеркнул Путин, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее Зеленский сделал заявление после скандальных переговоров с Трампом.