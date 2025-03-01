В Венгрии оценили действия Трампа на переговорах с Зеленским

Сийярто счел действия Трампа на встрече с Зеленским лучшим моментом за три года

Выступление президента США Дональда Трампа на очных переговорах с украинским коллегой Владимиром Зеленским стало «самым великолепным событием» за последние три года, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Пост с соответствующим содержанием он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Дипломат обратил внимание, что в ходе встречи хозяин Белого дома выступил за урегулирование конфликта и мир.

«Мы надеемся, что Дональд Трамп успешно проведет переговоры с РФ, потому что только американо-российское соглашение может вернуть мир в нашу любимую Центральную Европу», — добавил министр.

По словам Сийярто, после словесной перепалки между президентами США и Украины всем стало понятно, кто действительно хочет прекращения огня. Также он подчеркнул, что ссора Зеленского и Трампа показала, кто из них готов тратить огромные деньги ради продолжения боевых действий.

Украинский и американский лидеры 28 февраля провели очные переговоры в Белом доме, которые завершились их словесной перепалкой. Во время встречи Зеленский настаивал на предоставлении его стране гарантий безопасности, при этом Трамп раскритиковал зарубежного коллегу за отказ от прекращения огня и неподобающее отношение к США. В результате стороны отменили подписание договора по добыче редкоземельных металлов, условия которого должны были стать главной темой обсуждения.

19 февраля президент РФ Владимир Путин прокомментировал обещание американского лидера быстро урегулировать конфликт на Украине. Глава государства подчеркнул, что после официального вступления в должность Трампу пришлось изменить свою позицию, так как он начал получать данные о ситуации в зоне боевых действий непосредственно от специальных служб.

Ранее российский лидер заявил, что с удовольствием бы провел встречу с Трампом.