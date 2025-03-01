Медведев оценил призыв Каллас сменить лидера «свободного мира»

«Свободный мир» уже имеет лидера в лице российского президента Владимира Путина, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом пишет РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал слова верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о том, что «свободный мир» нуждается в новом лидере. Дипломат опубликовала пост с соответствующим содержанием в своем аккаунте на платформе X после того, как президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский вступили в словесную перепалку во время переговоров в Белом доме.

«Он (лидер. — «Газета.Ru») есть. Его зовут Владимир Путин», — сказал заместитель председателя СБ РФ.

28 февраля Зеленский и Трамп провели переговоры в Белом доме, по итогам которых они собирались заключить сделку по добыче редкоземельных металлов. Однако подписание договора было отменено, так как между главами двух государств произошла словесная перепалка. Во время встречи украинский лидер настаивал на необходимости предоставить Киеву гарантии безопасности. В свою очередь, американский президент упрекнул зарубежного коллегу в недостаточном уважении к США. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

За день до этого Путин заявил, что российские власти никогда не отказывались от мирного урегулирования украинского кризиса. Но, по его словам, этот процесс должен привести к созданию системы, которая сможет обеспечить баланс и взаимный учет интересов.

Ранее президент РФ удивился «интеллигентной» реакции Трампа на хамство со стороны европейских политиков.