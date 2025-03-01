Медведев назвал Европу немощной старухой

Европа стала немощной старухой, которой жизненно необходима опека США. Об этом РИА Новости заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

«Побузят, отметятся одинаковыми постами в соцсетях и вернутся в стойло. Европа — немощная сварливая старуха, которой жизненно нужна опека США», — сказал он, отвечая на вопрос о судьбе европейских стран после скандальной встречи президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа.

Трамп и Зеленский публично повздорили на переговорах в Вашингтоне 28 февраля. Ожидалось, что главы государств заключат сделку по редкоземельным металлам. Однако во время брифинга американский лидер упрекнул украинского коллегу в неуважении к США. По словам главы Белого дома, Украина находится «в большой беде» и без американской военной техники конфликт закончился бы за две недели.

24 февраля российский лидер Владимир Путин заявил, что продолжение президентства Зеленского было бы выгодно России, так как это способствовало бы дальнейшему разложению украинского государства.

Ранее Шольц обсудил с Мерцем скандал в Вашингтоне.