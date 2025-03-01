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Шольц обсудил с Мерцем скандал в Вашингтоне

SZ: Шольц обсудил с Мерцем возможные последствия после скандала с Зеленским
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Thomas Imo/Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц созвонился с кандидатом на этот пост Фридрихом Мерцем, чтобы обсудить скандал, произошедший во время визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет газета Süddeutsche Zeitung.

Отмечается, что Шольц вечером 28 февраля позвонил Мерцу после произошедшего в Белом доме для обсуждения возможных последствий.

Президенты США и Украины публично повздорили перед встречей в Вашингтоне. Ожидалось, что главы государств заключат сделку по редкоземельным металлам. Однако во время брифинга американский лидер упрекнул украинского коллегу в неуважении к США, заявив, что Украина находится «в большой беде» и без американской военной техники конфликт закончился бы за две недели.

До этого российский президент Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. Вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, подчеркнул Путин, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее была названа сумма, которую Германия предоставила Украине с начала конфликта.

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