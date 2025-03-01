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Во Франции выписали Трампа из союзников Европы

Экс-президент Олланд: после встречи с Зеленским Трамп больше не союзник Европы
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Mike Segar/Reuters

Бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что после встречи между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Белом доме, которая закончилась скандалом, американский лидер больше не является союзником Европы. Его слова приводит Le Monde.

По его мнению, последние действия Вашингтона сигнализируют о потенциальном «разводе» между Соединенными Штатами и Европой.

«[Трамп] больше не союзник, он общается с нашими противниками. Даже если американский народ остается нашим другом, сама администрация Трампа больше не является нашим союзником», – сказал Олланд.

Трамп и Зеленский публично повздорили перед встречей в Вашингтоне 28 февраля. Ожидалось, что главы государств заключат сделку по редкоземельным металлам. Однако во время брифинга американский лидер упрекнул украинского коллегу в неуважении к США. По словам главы Белого дома, Украина находится «в большой беде» и без американской военной техники конфликт закончился бы за две недели.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что продолжение президентства Зеленского было бы выгодно РФ, так как это способствовало бы дальнейшему разложению украинского государства.

Ранее в Европе пришли к неутешительному выводу о своем месте в мире.

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