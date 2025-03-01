El Pais: Европа оказалась в меню империалистических держав после встречи в США

Перепалка президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского стала «впечатляющим символом конца эпохи», а страны Европы оказались в «меню» империалистических держав. К такому выводу пришла газета El Pais.

По мнению авторов, сегодня наблюдается дистанцирование Соединенных Штатов от Европы в вопросах ключевых интересов и ценностей.

«Мы, европейцы, в меню империалистических держав. Если и были какие-то сомнения относительно срочности, то из Овального кабинета поступило четкое сообщение. Мы должны смело переосмыслить свое место в мире», — говорится в тексте.

В свою очередь экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль прокомментировала положение дел в Европе с помощью американской пословицы.

«Есть американская поговорка: что хорошо для Кентукки, то хорошо и для мира. Она означает, что внутренняя политика всегда первична», — поделилась экс-министр.

Заявление было сделано после визита украинского президента Владимира Зеленского в США, который закончился скандалом. Беседа в Белом доме переросла в перепалку, а подписание сделки по редкоземельным металлам между двумя странами было отменено.

До этого российский президент Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. Вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине.

Ранее в Госдуме заявили, что Трамп «пустил кровь» Зеленскому.