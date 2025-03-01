В МИД Польши заявили о поддержке Украины после встречи Зеленского и Трампа

Польша продолжит поддерживать Украину. Об этом на своей странице в соцсети X заявил польский министр иностранных дел Радослав Сикорский, комментируя встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Белом доме.

Дипломат написал, что Польша будет поддерживать «свободную Украину до тех пор, пока не будет достигнут справедливый мир».

Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск выразил поддержку Зеленскому после его перепалки с Трампом.

Президенты США и Украины публично повздорили перед встречей в Вашингтоне. Ожидалось, что главы государств заключат сделку по редкоземельным металлам. Однако во время брифинга американский лидер упрекнул украинского коллегу в неуважении к США, заявил, что Украина находится «в большой беде» и без американской военной техники конфликт закончился бы за две недели.

До этого российский президент Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. Вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, подчеркнул Путин, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее Зеленский сделал заявление после скандальных переговоров с Трампом.