«Все сняли маски»: эксперт по этикету оценила поведение Трампа и Зеленского на встрече в Белом доме

Президент Украины Владимир Зеленский вел себя неприемлемо на встрече в Белом доме, поэтому резкая реакция американского лидера Дональда Трампа вполне объяснима. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделилась эксперт по этикету и межкультурным коммуникациям Светлана Грохотова.

«Трамп в начале встречи держался и старался быть более дипломатичным, изначально не высказывался резко, но было заметно, как поменялся тон его беседы после некоторых высказываний Владимира Зеленского — Трамп начал вести себя более агрессивно и постарался поставить господина Зеленского на место. И здесь надо понимать, кто гость, а кто хозяин. Есть такая мудрая русская пословица: чувствуйте себя как дома, но не забывайте, что вы в гостях. Так вот, поведение гостя вчера тоже, конечно, было абсолютно неприемлемым по отношению к хозяевам мероприятия. Поэтому реакция Трампа была вчера объяснима», — сказала она.

Грохотова отметила, что переговоры проходили «не на линии огня», поэтому Зеленский должен был надеть костюм или в крайнем случае — китель.

Также эксперт по этикету предположила, что встречи в подобном тоне не раз проходили «за закрытыми дверьми», однако впервые их свидетелями стало большое количество людей. По ее словам, в этот раз обе стороны сняли маски и называли вещи своими именами.

«Поведение вчера обоих лидеров, если выключить звук, не читать перевод, не смотреть, даже с жестами — у Зеленского очень часто руки были сложены на груди, то есть позиция обороны, крайний уровень дискомфорта. Можно было посмотреть и на мимику президента Трампа и вице-президента Вэнса — все вчера не скрывали своих эмоций. Такая, знаете, откровенность в изложении позиций. С точки зрения любого протокола и дипломатического этикета, и тональность встречи, и даже нецензурные высказывания, которые звучали из уст Зеленского — вся встреча проходила на накале страстей. Я думаю, что такие встречи когда-то имели место, но за закрытыми дверьми, а вчера мы стали свидетелями, так как в присутствии огромного количества журналистов это все происходило. И какое-то ощущение, что высокая дипломатия, высокий уровень переговоров, соблюдение норм протокола, этикета — этим точно нельзя охарактеризовать вчерашнюю прошедшую встречу, потому что можно по-разному относится к своим оппонентам, можно их не любить, с ними быть не согласными, но все же чаще в прошлом люди держали лицо. А в этот раз никто не пытался играть никакие роли, по сути все сняли маски, называли вещи своими именами», — пояснила эксперт.

Грохотова уточнила, что Зеленский и члены его делегации не раз нарушали дипломатический протокол, но вчерашние переговоры стали «кульминацией».

«За прошедшие несколько лет мы уже наблюдали достаточно большое количество переговоров, где и самим Владимиром Зеленским, и членам его делегации очень часто нарушались самые элементарные правила и этикета, и протокола на встречах самого разного уровня. Это касается дресс-кода, когда делегации заходили на переговоры в бейсболках, не снимали головные уборы, в кроссовках. Но вчерашние переговоры — это как какая-то кульминация, когда сложилось впечатление о сюрреалистичности всего происходящего», — подчеркнула она.

Переговоры Трампа и Зеленского в Вашингтоне 28 февраля закончились ссорой: американский лидер упрекнул украинского коллегу в неуважении и отсутствии благодарности США и раскритиковал его за отказ от прекращения огня, заявив, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

До этого российский президент Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране, а вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине.

Ранее Захарова высмеяла встречу Зеленского и Трампа.