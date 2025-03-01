Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила фрагментом из фильма «Собачье сердце» прошедшую в Белом доме встречу президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Сцену из кинокартины она выложила в своем Telegram-канале.

«28 февраля 2025 года, США, Вашингтон, Овальный кабинет», — написала дипломат.

Речь идет о моменте, в котором профессор Преображенский говорит Шарикову о том, что тот стоит на низшей ступени развития и позволяет себе давать советы «космического масштаба и космической глупости» двум образованным людям.

В фрагменте профессор Филипп Преображенский в присутствии доктора Ивана Борменталя отчитывает Полиграфа Шарикова, говоря, что тот стоит на самой низкой ступени развития.

Преображенский называет Шарикова еще только формирующимся, умственно слабым существом, а его поступки — звериными.

«И вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе давать советы космического масштаба и космической же глупости о том, как все поделить», — заявляет профессор.

Президенты США и Украины публично повздорили перед встречей в Вашингтоне. Ожидалось, что главы государств заключат сделку по редкоземельным металлам. Однако во время брифинга американский лидер упрекнул украинского коллегу в неуважении к США, заявил, что Украина находится «в большой беде» и без американской военной техники конфликт закончился бы за две недели.

До этого российский президент Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. Вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, подчеркнул Путин, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее в Госдуме призвали украинские элиты свергнуть Зеленского.