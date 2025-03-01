Кобахидзе поддержал Трампа в его усилиях по завершению конфликта на Украине

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что на встрече президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского была проведена четкая линия между партией войны и партией мира. Об этом премьер написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Кобахидзе отметил, что имеет в виду не столько спор между американским и украинскими лидерами, сколько последующую реакцию на этот спор.

По мнению политика, «партия глобальной войны» мгновенно мобилизовала против Трампа знакомых спикеров, начиная с сенатора США Джин Шахин до многочисленных чиновников в Европейском союзе, в том числе и лидеров грузинской радикальной оппозиции.

Премьер выразил надежду на то, что противостояние закончится победой «партии мира». Он отметил, что, чем раньше завершится украинский конфликт, тем меньше будет потеряно украинцев, тем быстрее установится мир в регионе.

Кобахидзе пожелал Трампу «выдержки и мужества в этой трудной борьбе».

Президенты США и Украины публично повздорили перед встречей в Вашингтоне. Ожидалось, что главы государств заключат сделку по редкоземельным металлам. Однако во время брифинга американский лидер упрекнул украинского коллегу в неуважении к США, заявил, что Украина находится «в большой беде» и без американской военной техники конфликт закончился бы за две недели.

До этого российский президент Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. Вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, подчеркнул Путин, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее Зеленский покинул США после переговоров с Трампом и направился в Британию.