Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Премьер Грузии поддержал стремления США по Украине

Кобахидзе поддержал Трампа в его усилиях по завершению конфликта на Украине
close
Nadja Wohlleben/Reuters

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что на встрече президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского была проведена четкая линия между партией войны и партией мира. Об этом премьер написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Кобахидзе отметил, что имеет в виду не столько спор между американским и украинскими лидерами, сколько последующую реакцию на этот спор.

По мнению политика, «партия глобальной войны» мгновенно мобилизовала против Трампа знакомых спикеров, начиная с сенатора США Джин Шахин до многочисленных чиновников в Европейском союзе, в том числе и лидеров грузинской радикальной оппозиции.

Премьер выразил надежду на то, что противостояние закончится победой «партии мира». Он отметил, что, чем раньше завершится украинский конфликт, тем меньше будет потеряно украинцев, тем быстрее установится мир в регионе.

Кобахидзе пожелал Трампу «выдержки и мужества в этой трудной борьбе».

Президенты США и Украины публично повздорили перед встречей в Вашингтоне. Ожидалось, что главы государств заключат сделку по редкоземельным металлам. Однако во время брифинга американский лидер упрекнул украинского коллегу в неуважении к США, заявил, что Украина находится «в большой беде» и без американской военной техники конфликт закончился бы за две недели.

До этого российский президент Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. Вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, подчеркнул Путин, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее Зеленский покинул США после переговоров с Трампом и направился в Британию.

Все новости на тему:
Ссора Трампа и Зеленского
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами