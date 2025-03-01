Зеленский покинул США после переговоров с Трампом и направился в Лондон

Самолет Зеленского вылетел из США и направляется в Лондон

Самолет президента Украины Владимира Зеленского вылетел из Соединенных Штатов и находится на пути в Лондон. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

В публикации говорится, что самолет украинского лидера должен приземлиться в столице Англии к полудню.

Комментируя скандал в Белом доме и последовавший за ним вылет Зеленского из США, украинский депутат Ярослав Железняк заявил, что ситуация «чудом не поправится» и рассчитывать на это не стоит.

28 февраля главы двух государств провели встречу в Белом доме, по итогам которой они должны были заключить сделку по редкоземельным металлам. Но в ходе беседы Зеленский и американский лидер вступили в словесную перепалку, и подписание договора было отменено. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

До этого российский президент Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. Вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине.

Ранее стало известно, что Зеленский не доел обед в Белом доме на встрече с Трампом.