Трамп поручил советникам принять меры в отношении Украины после перепалки с Зеленским

Президент США Дональд Трамп после ссоры с украинским лидером Владимиром Зеленским поручил сотрудникам аппарата нацбезопасности рассмотреть, может ли Вашингтон временно или на постоянной основе прекратить военную помощь Киеву. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Издание цитирует американского чиновника, который заявил, что после встречи в Овальном кабинете Трамп приказал высокопоставленным сотрудникам рассмотреть, «могут ли США временно или полностью прекратить текущие поставки вооружения Украине».

В то же время в материале отмечается, что президент США намерен ждать дальнейших действий от Зеленского, прежде чем принимать какие-либо решения.

В свою очередь, бывший директор по европейским делам совета США по нацбезопасности в администрации Дональда Трампа заявил, что Украина больше не получит помощь от Вашингтона.

До этого российский президент Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. Вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, подчеркнул Путин, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее на Украине одним словом оценили визит Зеленского в США.