Визит украинского лидера Владимира Зеленского в Соединенные Штаты на встречу с президентом Дональдом Трампом обернулся катастрофой для Киева. Такую оценку дает украинское издание «Европейская правда».

«Катастрофа. Это слово пришло в голову многим, кто наблюдал за встречей Зеленского и Трампа», — говорится в тексте.

По мнению автора материала, отношения, которые начали налаживаться между двумя лидерами, в прямом эфире «полетели в пропасть». После ссоры в Белом доме вероятность прекращения американской помощи существенно возросла, отмечается в материале.

«Этот спор [между Трампом и Зеленским] вполне мог иметь смысл и пользу, если бы происходил за закрытыми дверями без прессы – а вместо этого он транслировался в прямом эфире», — пишет издание.

Центральной темой ссоры Трампа и Зеленского стали перспективы мирного разрешения конфликта на Украине. Глава Белого дома обвинил президента Украины в безответственном подходе, заявив, что его действия подвергают риску жизни миллионов людей, а также угрожают эскалацией до уровня третьей мировой войны.

Зеленский категорически отверг возможность дипломатического урегулирования конфликта с Россией, ссылаясь на якобы неэффективность прошлых попыток, включая различные договоренности и энергетические соглашения.

До этого российский президент Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. Вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, подчеркнул Путин, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее Маск заявил, что «пришло время» принять одну меру в отношении Украины.