Экс-советник Трампа Видман: Украина больше не получит помощи от США

Бывший директор по европейским делам совета США по нацбезопасности в администрации Дональда Трампа заявил, что Украина больше не получит помощь от Вашингтона. Его слова приводит The Hill.

Комментируя перепалку между президентом США и Владимиром Зеленским, он назвал это «шоу ужасов».

«Украина не получит поддержки США в будущем, потому что Трамп и Вэнс полностью потеряны. Европа сделает шаг вперед, и эта война продолжится. Трамп допустил в этом большую ошибку, чем в любой [внешнеполитической] глупости в новейшей истории», — утверждает Видман.

Центральной темой ссоры Трампа и Зеленского стали перспективы мирного разрешения конфликта на Украине. Глава Белого дома обвинил президента Украины в безответственном подходе, заявив, что его действия подвергают риску жизни миллионов людей, а также угрожают эскалацией до уровня третьей мировой войны.

Зеленский категорически отверг возможность дипломатического урегулирования конфликта с Россией, ссылаясь на якобы неэффективность прошлых попыток, включая различные договоренности и энергетические соглашения.

До этого российский президент Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. Вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, подчеркнул Путин, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее Маск заявил, что «пришло время» принять одну меру в отношении Украины.