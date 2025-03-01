Маск заявил, что «пришло время» принять одну меру в отношении Украины

Маск: пришло время выяснить, что произошло с отправленными Украине миллиардами

Американский предприниматель и руководитель Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск в социальной сети X заявил, что пришло время выяснить судьбу отправленных на Украину миллиардов долларов.

«Пришло время выяснить, что на самом деле произошло с сотнями миллиардов долларов, отправленными на Украину…» — написал Маск.

До этого Киев отверг предложение Вашингтона о создании фонда на $500 млрд, который должен был компенсировать США помощь, оказанную Украине с начала конфликта с Россией. Владимир Зеленский оценивает фактическую помощь США в $90 млрд, что значительно меньше заявленных американцами $350 млрд.

Владимир Зеленский также заявлял, что США передали Украине $67 млрд оружием и $31,5 млрд прямой финансовой помощи в бюджет страны, и эти цифры меньше, чем озвученные Вашингтоном $500 млрд, которые американский президент хотел бы вернуть в качестве доступа к минералам. Зеленский назвал такой разговор «несерьезным».

Ранее стало известно, что в США клерки и чиновники называют сотрудников Илона Маска «масквичами».