Депутат Государственной думы от республики Крым, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал украинские элиты и военных свергнуть президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению парламентария, украинским элитам и военным настало время пересмотреть свои подходы, свергнуть и посадить в тюрьму Зеленского, чтобы начать жизнь на Украине с чистого листа, в том числе посредством проведения новых выборов и прекращения военных действий.

Шеремет добавил, что, отказываясь от мирных переговоров, Зеленский фактически предал национальные интересы Украины, народ которой давно выступает за прекращение военных действий.

Президенты США и Украины публично повздорили перед встречей в Вашингтоне. Ожидалось, что главы государств заключат сделку по редкоземельным металлам. Однако во время брифинга американский лидер упрекнул украинского коллегу в неуважении к США, заявил, что Украина находится «в большой беде» и без американской военной техники конфликт закончился бы за две недели. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США рассказали об ошибке Зеленского на встрече по редкоземельным металлам.