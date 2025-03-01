В Белом доме заявили об осознании посолом Украины в США катастрофы Зеленского

Заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино, комментируя поведение посла Украины в США Оксаны Маркаровой во время перепалки Владимира Зеленского и Дональда Трампа, когда она схватилась за голову, заявил, что ей пришло осознание «полной и окончательной катастрофы» главы своего государства. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Украинский посол понимает, что Зеленский — это полная катастрофа…» — написал Скавино, приложив видеозапись с Маркаровой.

Центральной темой ссоры Трампа и Зеленского стали перспективы мирного разрешения конфликта на Украине. Глава Белого дома обвинил президента Украины в безответственном подходе, заявив, что его действия подвергают риску жизни миллионов людей, а также угрожают эскалацией до уровня третьей мировой войны.

Зеленский категорически отверг возможность дипломатического урегулирования конфликта с Россией, ссылаясь на якобы неэффективность прошлых попыток, включая различные договоренности и энергетические соглашения.

До этого российский президент Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. Вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, подчеркнул Путин, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее бывший советник Трампа призвал к радикальным мерам после перепалки в Белом доме.