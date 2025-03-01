Сенатор США Мерфи заявил о спланированной засаде на Зеленского в Белом доме

Сенатор-демократ от штата Коннектикут Крис Мерфи заявил о «спланированной засаде» на Владимира Зеленского в Белом доме, которая принесла пользу российскому лидеру Владимиру Путину. На его слова обратило внимание агентство Associated Press.

«Это была спланированная засада, призванная опозорить президента Зеленского, чтобы принести пользу Владимиру Путину. Это было позором. Это было мерзостью. Вы наблюдали, как американская власть разрушалась в мире, пока все наблюдали, как президент Трамп стал комнатной собачкой [Путина]», — заявил Мерфи.

28 февраля на встрече в Белом доме Зеленский и президент США Дональд Трамп устроили перепалку в прямом эфире перед журналистами.

Центральной темой спора стали перспективы мирного разрешения конфликта в Украине. Трамп обвинил Зеленского в безответственном подходе, заявив, что его действия подвергают риску жизни миллионов людей и угрожают эскалацией до уровня третьей мировой войны.

Украинский лидер категорически отверг возможность дипломатического урегулирования конфликта с Россией, ссылаясь на неэффективность прошлых попыток. На это заявление вице-президент США отметил, что Соединенные Штаты обладают четким пониманием ситуации. Зеленский парировал, подчеркнув отсутствие у Вэнса личного опыта пребывания на Украине и, следовательно, недостаточное понимание масштаба проблем.

В ответ вице-президент призвал украинского лидера к сдержанности и уважению к стране, оказывающей значительную военную поддержку Украине. Затронув тему финансовой помощи, Вэнс указал на выделенные Украине значительные средства ($350 млрд).

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что участие европейских стран в переговорах по урегулированию на Украине востребовано, но они сами отказались вести диалог с РФ.

Ранее в Германии заявили, что Трамп открыто «унизил» Зеленского и Украину.