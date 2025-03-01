Президент США Дональд Трамп является единственным человеком на планете, кто активно пытается завершить украинский конфликт. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

«Единственного человека на планете, который активно пытается положить конец этому конфликту, зовут Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов. Он единственный, кто пытается это сделать, и мы должны помочь ему в этом», — сказал госсекретарь.

Он также отметил, что Госдеп США при нынешней администрации пытается положить конец конфликтам, а не «начинать новые и уж тем более не усугублять их».

28 февраля в Белом доме прошла встреча Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, в ходе которой между ними произошла перепалка.

Центральной темой спора стали перспективы мирного разрешения конфликта в Украине. Трамп обвинил Зеленского в безответственном подходе, заявив, что его действия подвергают риску жизни миллионов людей и угрожают эскалацией до уровня третьей мировой войны. Украинский лидер категорически отверг возможность дипломатического урегулирования конфликта с Россией, ссылаясь на неэффективность прошлых попыток.

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения на Украине. Он отметил, что вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, как подчеркнул российский лидер, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее Трамп выразил уверенность в соблюдении Путиным будущего соглашения о мире.