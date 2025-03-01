Маск рассказал о нецензурной брани Зеленского в адрес вице-президента США

Маск обратил внимание на нецензурную брань Зеленского в адрес Вэнса

Американский предприниматель и руководитель Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск в социальной сети X прокомментировал нецензурную брань главы Украины Владимира Зеленского в адрес вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Вэнса.

Бизнесмен ответил на публикацию одного из пользователей X, который выложил видео с ругающимся украинским лидером во время перепалки с Вэнсом.

«Что?!» — написал Маск.

28 февраля на встрече в Белом доме Зеленский и президент США Дональд Трамп устроили перепалку в прямом эфире перед журналистами.

Центральной темой спора стали перспективы мирного разрешения конфликта в Украине. Трамп обвинил Зеленского в безответственном подходе, заявив, что его действия подвергают риску жизни миллионов людей и угрожают эскалацией до уровня третьей мировой войны.

Украинский лидер категорически отверг возможность дипломатического урегулирования конфликта с Россией, ссылаясь на неэффективность прошлых попыток. На это заявление вице-президент США отметил, что Соединенные Штаты обладают четким пониманием ситуации. Зеленский парировал, подчеркнув отсутствие у Вэнса личного опыта пребывания на Украине и, следовательно, недостаточное понимание масштаба проблем.

В ответ вице-президент призвал украинского лидера к сдержанности и уважению к стране, оказывающей значительную военную поддержку Украине. Затронув тему финансовой помощи, Вэнс указал на выделенные Украине значительные средства ($350 млрд).

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что участие европейских стран в переговорах по урегулированию на Украине востребовано, но они сами отказались вести диалог с РФ.

Ранее в Госдуме заявили, что Трамп понял о Зеленском то, о чем Россия говорила много раз.