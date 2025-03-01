Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому больше нет места в мировой политике. Об этом сообщил сенатор Александр Шендерюк-Жидков в беседе с РИА Новости, комментируя переговоры Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

«Зеленскому больше нет места в мировой политике. Весь мир увидел, что он не соответствует ей ни своим уровнем, ни своим костюмом», — отметил он.

Шендерюк-Жидков подчеркнул, что Зеленский «должен уйти».

Накануне в Вашингтоне произошла перепалка Зеленского с Трампом. Центральной темой ссоры стали перспективы мирного разрешения конфликта на Украине. Глава Белого дома обвинил президента Украины в безответственном подходе, заявив, что его действия подвергают риску жизни миллионов людей, а также угрожают эскалацией до уровня третьей мировой войны.

Украинский политик категорически отверг возможность дипломатического урегулирования конфликта с Россией, ссылаясь на якобы неэффективность прошлых попыток, включая различные договоренности и энергетические соглашения.

До этого российский президент Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. Вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, подчеркнул Путин, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее Путин заявил, что РФ не отказывалась от мирного решения на Украине.