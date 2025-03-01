Зеленский заявил, что не видит ничего плохого в перепалке с Трампом

Зеленский заявил, что не считает нужным извиняться перед Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News, что не сделал чего-либо плохого в перепалке с президентом США Дональдом Трампом.

По словам Зеленского, произошедшая ссора не прошла на пользу ни одной из сторон, но он не будет извиняться за перепалку с Трампом.

«Я не уверен, что мы сделали что-то плохое», — отметил Зеленский.

Центральной темой перепалки Трампа и Зеленского в столице США стали перспективы мирного разрешения конфликта на Украине. Глава Белого дома обвинил президента Украины в безответственном подходе, заявив, что его действия подвергают риску жизни миллионов людей, а также угрожают эскалацией до уровня третьей мировой войны.

До этого российский президент Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране.

Ранее Путин заявил, что РФ не отказывалась от мирного решения на Украине.