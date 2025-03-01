ABC News выложил видео, как Зеленский покинул Белый дом после ссоры с Трампом

Американские телеканалы опубликовали видеозаписи, как украинский лидер Владимир Зеленский покинул Белый дом после ссоры с президентом США Дональдом Трампом. Один из роликов выложил ABC News.

«Белый дом заявил, что попросил Зеленского уйти, что подтвердил член украинской делегации», — говорится в публикации на сайте телеканала.

По данным Fox News, обед, который лидеры США и Украины должны были разделить, остался нетронутым в коридоре и теперь «достанется пресс-службе Белого дома».

Центральной темой перепалки Трампа и Зеленского в столице США стали перспективы мирного разрешения конфликта на Украине. Глава Белого дома обвинил президента Украины в безответственном подходе, заявив, что его действия подвергают риску жизни миллионов людей, а также угрожают эскалацией до уровня третьей мировой войны.

Украинский политик категорически отверг возможность дипломатического урегулирования конфликта с Россией, ссылаясь на якобы неэффективность прошлых попыток, включая различные договоренности и энергетические соглашения.

До этого российский президент Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. Вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, подчеркнул Путин, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее Путин заявил, что главари Украины полностью нелегитимны.