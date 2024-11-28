Власти Украины на данный момент абсолютно нелегитимны, в этой связи они не имеют права отдавать приказы украинской армии. Об этом на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Они сегодня полностью нелегитимные и, исходя с чисто юридической точки зрения, не имеют даже права отдавать приказы вооруженным силам», — подчеркнул он.

Глава государства отметил, что главари нынешнего киевского режима фактически являются узурпаторами.

До этого британский журнал The Economist написал, что выборы президента Украины планируют провести 25 мая 2025 года. При этом, по данным издания, офис Зеленского отрицает, что готовится к предстоящей избирательной кампании, а «большинство источников по-прежнему скептически относятся к тому, что она состоится».

20 мая истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Зеленский вступил в должность 20 мая 2019 года. Согласно конституции Украины, 20 мая новый президент страны должен был принять присягу, но президентские выборы не состоялись.

Ранее на Украине раскрыли реальные планы Зеленского.