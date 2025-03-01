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В Совфеде прокомментировали перепалку Зеленского и Трампа

Пушков: Зеленский должен был сыграть в поддавки, но просто смахнул с доски шашки
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Илья Питалев/РИА Новости

Глава комиссии Совета Федерации России по информполитике Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале перепалку президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме.

«Это по определению должна была быть партия в поддавки в силу зависимого положения Украины, а он просто смахнул шашки с доски и перешел к перепалке», — отметил Пушков.

Он также назвал лидеров европейских стран фанатами, которые «кучно ... стояли за Зеленским и всячески подзуживали его». Пушков добавил, что если Трампу был нужен повод порвать все отношения с Европой, то это он.

28 февраля между Трампом и Зеленским произошла перепалка в прямом эфире.

Центральной темой спора стали перспективы мирного разрешения конфликта в Украине. Трамп обвинил Зеленского в безответственном подходе, заявив, что его действия подвергают риску жизни миллионов людей и угрожают эскалацией до уровня третьей мировой войны.

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что продолжение президентства Зеленского было бы выгодно России, так как это способствовало бы дальнейшему разложению украинского государства.

Ранее Путин раскрыл, чего будет добиваться Россия на переговорах с Украиной.

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